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Así doma el aire el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil

Javier Corominas
30/08/2026 04:05
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Imágenes del vehículo del SAER
Revisión de un helicóptero antes de un vuelo
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero, en una pista de aterrizaje
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
Escudo del Servicio Aéreo en el lateral de un helicóptero
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
El capitán Ángel Gómez y su copiloto
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
Vista aérea de apoyo a las unidades marítimas
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
Interior devehículo
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero, en una pista
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero alzando el vuelo
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero del SAER
Javier Corominas
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Imágenes del vehículo del SAER
Ok del piloto tras revisión de instrumental y controles del aparato
Javier Corominas

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