Galerías
Así doma el aire el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil
1.
Imágenes del vehículo del SAER
Revisión de un helicóptero antes de un vuelo
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero, en una pista de aterrizaje
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
Escudo del Servicio Aéreo en el lateral de un helicóptero
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
El capitán Ángel Gómez y su copiloto
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
Vista aérea de apoyo a las unidades marítimas
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
Interior devehículo
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero, en una pista
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero alzando el vuelo
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
El helicóptero del SAER
Javier Corominas
1.
Imágenes del vehículo del SAER
Ok del piloto tras revisión de instrumental y controles del aparato
Javier Corominas