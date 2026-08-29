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Las fotos de las Fiestas de Novo Mesoiro
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Las Fiestas de Novo Mesoiro
La churrascada popular de las Fiestas de Novo Mesoiro es el plato fuerte de este sábado, en el que también se presenta 13B Versiones Rock, Dj JUANM & Dj Javito y Mártires del Rock & Roll
Carlota Blanco
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Las Fiestas de Novo Mesoiro
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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