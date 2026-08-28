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La Romería de Santa Margarita, en imágenes 

Carlota Blanco y Javier Alborés
28/08/2026 23:23
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Carlota Blanco
Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
La actuación de Pärbo y Montse Piñeiro en el Planetario abrió la primera jornada de la Romería de Santa Margarita
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Romería de Santa Margarita
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