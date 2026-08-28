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La Romería de Santa Margarita, en imágenes
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
1.
Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
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Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
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Carlota Blanco
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Romería de Santa Margarita
El Folclore copó la primera jornada de la Romería de Santa Margarita. La ‘Gran noite do folclore’, en el auditorio del parque, contó con agrupaciones como Aturuxo, Donaire, Xacarandaina, Son D’Aquí y Cántigas da Terra
Carlota Blanco
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Planetario da Casa dasCiencias - PARBO (BegoÃ±a RiobÃ³ eAnxo Pintos) con visuais de MontsePiÃ±eiro
Javier AlborÃ©s
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Romería de Santa Margarita
La actuación de Pärbo y Montse Piñeiro en el Planetario abrió la primera jornada de la Romería de Santa Margarita
Javier Alborés