Si estuviste en la mejillonada de Novo Mesoiro, búscate en las fotos 

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La mejillonada de Novo Mesoiro
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
Carlota Blanco
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La mejillonada de Novo Mesoiro
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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La mejillonada de Novo Mesoiro
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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La mejillonada de Novo Mesoiro
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
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