Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La Festa da Fresa de Eirís, en fotos

Javier Alborés
18/08/2026 14:39
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
1.
Festa da Fresa en Eirís
Los vecinos disfrutaron de una paella durante la sesión vermú
Javier Alborés

Lo más leído

Te puede interesar

Dispositivo en Juan Flórez

Complicado dispositivo en Juan Flórez para rescatar a un operario en parada cardiorrespiratoria
Lara Fernández
Tiroteo instituto Filipinas

Un adolescente mata a tiros a otro en un instituto filipino y lo retransmite en Facebook
EFE
Tristana Moraleja, Miguel Lorenzo y Manuel Ruiz

El PP reclama al Gobierno inversiones pendientes para A Coruña y exige “voluntad política y presupuestos”
Redacción
Campamentos Fundación ENKI

La Fundación ENKI facilita 44 plazas para menores con diversidad funcional en campamentos deportivos de A Coruña
Redacción