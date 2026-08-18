Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así fue la primera jira de Os Caneiros 

Germán Barreiros
18/08/2026 23:11
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros
Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones
1.
Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones
Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones
Germán Barreiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
1.
La romería de Os Caneiros
El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo
German Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones

El campo de Os Caneiros se queda pequeño durante la primera jira
Fran Moar
Ramiro Otero, presidente de la asociación vecinal de O Castrillón, con el cartel de las fiestas

Ramiro Otero | “Para tomar una cervecita, primero la tortilla y después el rock”
Guillermo Parga
Panorámica de la playa de Canabal

El alcalde de Oleiros denuncia el escaso civismo de algunos usuarios en la vía de acceso a Canabal
Fran Moar
Fiesta de las fresas en Eirís

Un barrio de A Coruña devora 300 kilos de fresas y 15 de arroz en tiempo récord
Guillermo Parga