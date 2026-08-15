Las imágenes del pregón infantil del San Roque de Betanzos 

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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos

Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez

Concello de Betanzos