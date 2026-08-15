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Las imágenes del pregón infantil del San Roque de Betanzos
1.
Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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