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Las imágenes del pregón infantil del San Roque de Betanzos 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/08/2026 21:09
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
Concello de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
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Concello de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
Betanzos celebró este sábado la segunda jornada de sus fiestas con el pregón infantil a cargo de Carmen Calvo Areosa. Posteriormente, la alcaldesa, María Barral Varela, nombró representante infantil de 2026 a Iris Pena Martínez
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
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Pregón infantil en las fiestas de San Roque de Betanzos
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