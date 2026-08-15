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La impactante Batalla Naval, en imágenes
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La Batalla Naval
Más de cien mil personas se congregaron para ver los fuegos artificiales acuáticos de la Batalla Naval
German Barreiros
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La Batalla Naval
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