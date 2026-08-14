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Las fiestas de A Gaiteira, en fotos
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Fiestas de A Gaiteira
Un sentido homenaje rindió el barrio de A Gaiteira a Cañita Brava en el marco de sus fiestas
Quintana
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Fiestas de A Gaiteira
Un sentido homenaje rindió el barrio de A Gaiteira a Cañita Brava en el marco de sus fiestas
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Un sentido homenaje rindió el barrio de A Gaiteira a Cañita Brava en el marco de sus fiestas
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Un sentido homenaje rindió el barrio de A Gaiteira a Cañita Brava en el marco de sus fiestas
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Fiestas de A Gaiteira
El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, dio el pregón en las fiestas
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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, dio el pregón en las fiestas
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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, dio el pregón en las fiestas
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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, dio el pregón en las fiestas
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