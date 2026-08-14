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Así es por dentro la base de los robots Gundam en A Coruña

Javier Alborés
14/08/2026 15:10
Bandai estrena en A Coruña The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour, una experiencia itinerante que lleva el universo Gundam y Gunpla a distintas ciudades y grandes eventos de cultura pop de España. Su primera parada es en el marco de Viñetas desde o Atlántico, donde los fans pueden descubrir de cerca una experiencia inspirada en las tiendas oficiales Gundam Base.
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La base de los robots Gundam 'toma' Palexco
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