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The Champions Burger, en imágenes

Patricia G. Fraga
13/08/2026 22:30
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
1.
The Champions Burger regresa al muelle de Batería
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Patricia G. Fraga

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