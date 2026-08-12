Las mejores imágenes del eclipse

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QuintanaRedacción El Ideal Gallego
Quintana, Patricia G. Fraga, Carlota Blanco, Germán Barreiros y Redacción El Ideal Gallego
12/08/2026 19:49
El eclipse en la Torre de Hércules
1.
El eclipse en la Torre de Hércules
El eclipse en la Torre de Hércules
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
El eclipse en la Torre de Hércules
1.
El eclipse en la Torre de Hércules
El eclipse en la Torre de Hércules
Quintana
El eclipse en la Torre de Hércules
1.
El eclipse en la Torre de Hércules
El eclipse en la Torre de Hércules
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Rubén Ventureira, Inés Rey y José Gerardo Fernández en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
1.
Rubén Ventureira, Inés Rey y José Gerardo Fernández en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Rubén Ventureira, Inés Rey y José Gerardo Fernández en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
German Barreiros
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Martín Fernández Prado en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
1.
Martín Fernández Prado en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Martín Fernández Prado en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Redacción
Doda Vázquez en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
1.
Doda Vázquez en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Doda Vázquez en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Redacción
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
José Gerardo Fernández presenta el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
1.
José Gerardo Fernández presenta el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
José Gerardo Fernández presenta el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Redacción
Inés Rey en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
1.
Inés Rey en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Inés Rey en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
German Barreiros
Xosé Regueira en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Xosé Regueira en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Xosé Regueira en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Redacción
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Jose Pereira
1.
José Pereira director de Diario de Arousa en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego
Jose Pereira
Redacción
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
Emanuel Barberá en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Emanuel Barberá en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Emanuel Barberá en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
Redacción
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
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La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
A Coruña desde arriba justo antes de empezar el eclipse
1.
A Coruña desde arriba justo antes de empezar el eclipse
A Coruña desde arriba justo antes de empezar el eclipse
Germán Barreiros
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
La vista desde la torre Hercón
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
Germán Barreiros
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa de Miño, muchos esperaron al eclipse
Lucía Tenreiro
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
Patricia G. Fraga
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga

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EFE