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Las mejores imágenes del eclipse
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El eclipse en la Torre de Hércules
El eclipse en la Torre de Hércules
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El eclipse en la Torre de Hércules
El eclipse en la Torre de Hércules
Quintana
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El eclipse en la Torre de Hércules
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Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
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El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
El Eclipse desde la Torre de Hércules
Visto desde la Torre de Hércules el eclipse total de sol del 12 de agosto
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
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Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
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Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
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Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
Rubén Ventureira, Inés Rey y José Gerardo Fernández en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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German Barreiros
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
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Martín Fernández Prado en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Redacción
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Doda Vázquez en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Redacción
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
José Gerardo Fernández presenta el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Redacción
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Inés Rey en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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German Barreiros
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Xosé Regueira en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Redacción
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
José Pereira director de Diario de Arousa en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego
Jose Pereira
Redacción
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
1.
Ambiente en las playas de A Coruña
Así se disfrutan las playas de A Coruña en la espera del eclips
Carlota Blanco
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Emanuel Barberá en el programa especial del Grupo El Ideal Gallego por el Eclipse 2026
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Redacción
1.
Dispositivo de seguridad en el faro de Mera
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Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
La zona de la Torre de Hércules y As Lagoas
Desde temprano las personas se desplazaron a las zonas en las cuales se podría apreciar el eclipse
Quintana
1.
A Coruña desde arriba justo antes de empezar el eclipse
A Coruña desde arriba justo antes de empezar el eclipse
Germán Barreiros
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
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Patricia G. Fraga
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Personas disfrutando del eclipse en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
Germán Barreiros
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa de Miño, muchos esperaron al eclipse
Lucía Tenreiro
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Desde la playa, muchos esperaron al eclipse
Patricia G. Fraga
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Momentos antes del eclipse total en la zona del Paseo Marítimo
Carlota Blanco
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga
1.
A la espera del eclipse en A Coruña y su área
Muy movida la zona del Paseo Marítimo y las playas
Patricia G. Fraga