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Las imágenes de la nueva iluminación de la La Torre de Hércules
El faro estrena un sistema de iluminación más eficiente, para que cambie de color durante los días especiales, y mejoras en los senderos del entorno
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Encendido de luces en la Torre de Hércules
Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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