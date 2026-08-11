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Galerías

Las imágenes de la nueva iluminación de la La Torre de Hércules  

El faro estrena un sistema de iluminación más eficiente, para que cambie de color durante los días especiales, y mejoras en los senderos del entorno

Carlota Blanco
11/08/2026 00:20
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Encendido de luces en la Torre de Hércules
Carlota Blanco
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Encendido de luces en la Torre de Hércules
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