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La Cena Solidaria s2m celebró su cuarta edición en la Finca Montesqueiro
La IV Cena Solidaria s2m y Amigos tuvo lugar el pasado mes de junio en la Finca Montesqueiro, ubicada en el municipio de Oleiros. El evento benéfico reunió a unas doscientas personas y consiguió recaudar más de 20.000 euros. El importe íntegro conseguido en la gala se destinó a financiar el programa de Agaela, que está enfocado en la atención sociosanitaria a familias gallegas que están afectadas por ELA.
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Michael Rojano, Emma Martínez, Alicia Rojano y Alejandro Rojano
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Lydia Rial e Isabel Villanueva
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Luisa López y Miguel Pato
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Liliana Herrero, María de los Ángeles Gómez y Chela Santalla
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Laura Armendáriz, Emma Martínez, Marta López-Rivadulla, Silvia Comba, Nuria Blanco y María Teresa Valiño
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Katia González y Adriana Lis
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Julia Verde y Nicolás Clouston
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José Riveiro y Meli Varela
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Javier, Celia, Emma, Diego, Silvia, Encarnación, José Manuel, Emma, Beatriz, Eulogio, Sonsoles, José Manuel y Antonio
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Javier Domínguez, Teresa Naya, Daniel Bermúdez y Beatriz Domínguez
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Isabel Señor, Natalia García, Miryam Fernández, Luis Sousa, Lorena Sixto y Santiago García
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Isabel Armas, Reyes Castro, Rosa Rodríguez, Dolores Rodríguez y M. Carmen Quintas
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Yolanda Galloso, Emma Martínez y Angeles Santos
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Tomás Cheda, José Manuel Mosquera y Santiago Rodríguez
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Silvia Sánchez, Emma Martínez, Belén Canosa y Mónica Bello
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Rosa Otero, Emma Martínez, Susana Abuelo, Raquel Sevilla, Sharon Gómez, Vanessa Núñez y Adrián Díaz
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Óscar Cabana y Miguel Sánchez
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Nerea, Almudena, Emma, Rosy, Manuela, Josefa, Adolfo, Belén, Dámaris, Sol y José Manuel
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Mónica Villar, Estefanía Soto, Vanessa Cacabelos y Ana García
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Miguel Ángel, Andrea, Mateo, Michael, Juan, Alicia, Dolores, Alejandro, Natalia, Rafael, Emma, José y Rebeca
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Belén, Javier, Celia, Diego, Emma, Miguel, Bárbara, José Manuel, Beatriz y Eulogio
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Elena Carballo, María José Carballo, Rosa Otero y Beatriz Abuelo
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Ezequiel Galán, Goretti Castro y Alejandro Márquez