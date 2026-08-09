Galerías
Así son las embarcaciones de Coruña Pilots
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El trabajo de Coruña Pilots
Una embarción de Coruña Pilots
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
El práctico mayor Walter del Río, accediendo a la cubierta de un petrolero de gran eslora
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Proa de la embarcación ‘Coruña Pilots 8’
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Una embarción de Coruña Pilots
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Regreso a puerto de una de las embarcaciones
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Varios navíos con el Parrote de fondo
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Una embarcación de los prácticos
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Un barco con la Torre de Control Marítimo de fondo
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Una salida de prácticos en un día con olas de más de cinco metros
Javier Corominas
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El trabajo de Coruña Pilots
Maniobra de aproximación a un carguero en un día con mala mar
Javier Corominas