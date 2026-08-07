Los superhéroes 'toman' A Coruña

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Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico

Supermán, Astérix y Obélix, Batman, Mortadelo y Filemón... Los personajes más queridos del Viñetas desde o Atlántico ya están en las calles de A Coruña para disfrutar del festival y de las fiestas de María Pita

Germán Barreiros