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Los superhéroes 'toman' A Coruña

Germán Barreiros
07/08/2026 15:59
Supermán, Astérix y Obélix, Batman, Mortadelo y Filemón... Los personajes más queridos del Viñetas desde o Atlántico ya están en las calles de A Coruña para disfrutar del festival y de las fiestas de María Pita
1.
Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico
Supermán, Astérix y Obélix, Batman, Mortadelo y Filemón... Los personajes más queridos del Viñetas desde o Atlántico ya están en las calles de A Coruña para disfrutar del festival y de las fiestas de María Pita
Germán Barreiros
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Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico
Supermán, Astérix y Obélix, Batman, Mortadelo y Filemón... Los personajes más queridos del Viñetas desde o Atlántico ya están en las calles de A Coruña para disfrutar del festival y de las fiestas de María Pita
Germán Barreiros
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Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico
Supermán, Astérix y Obélix, Batman, Mortadelo y Filemón... Los personajes más queridos del Viñetas desde o Atlántico ya están en las calles de A Coruña para disfrutar del festival y de las fiestas de María Pita
Germán Barreiros
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Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico
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Germán Barreiros
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Vuelven las figuras del Viñetas desde o Atlántico
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Germán Barreiros
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