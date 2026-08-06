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Las imágenes del incendio foresta en As Rañas
El fuego se declaró en las proximidades del poblado chabolista de As Rañas, las llamas amenazaron las vías del tren que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario
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Los Bomberos junto con agentes forestales extinguieron un fuego en As Rañas
Quintana
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Quintana
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