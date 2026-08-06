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Las fotos de la jornada de puertas abiertas del helicóptero de Salvamento Marítimo
El helicóptero de Salvamento Marítimo acaparó todas las miradas de los turistas y de las personas que paseaban
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Helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer
Quintana
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Helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer
German Barreiros
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