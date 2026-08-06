Galerías
Exposición ‘Danzas Gremiais de Vetanzos’ de Luis Galán
‘Pasos e Trazos by Luis Galán’ en el que se puede conocer, de manera didáctica, a Mariñeiros, Labradores, Xastres y Zapateros
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco
1.
Inauguración de la muestra dedicada a las ‘Danzas Gremiais’
Carlota Blanco