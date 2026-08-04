Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la gran churrascada en Cecebre por el San Salvador 2026

Con churrascada y sardiñada, un sorteo y las actuaciones de Xilo e Carlos y de la orquesta Los Satélites, cientos de vecinos clausuraron el San Salvador 2026 en Cecebre. También en Suevos, en Arteixo, despidieron las celebraciones de verano, con una verbena animada por Bomba y por Unión y Fuerza.

Quintana
Quintana
04/08/2026 21:22
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Frank Heskes (izquierda) y Alba Mañana (derecha), en la inauguración con unos amigos

Una intermodal de pata negra: así es la nueva jamonería frente a la estación de A Coruña
Guillermo Parga
La zona PMR, durante el concierto de La Delio Valdez, el pasado lunesZona de movilidad reducida en Maria Pita

Las personas con movilidad reducida se quedan sin sitio en los conciertos de María Pita
Guillermo Parga
Churrascada para despedir el San Salvador de Cecebre 2026

Los Satélites, churrascada y sardiñada cierran el San Salvador en Cecebre
Lucía Tenreiro
Luis Alberto de Cuenca, en el cruceiro de Santa María do Azougue, en Betanzos

Luis Alberto de Cuenca en Betanzos: "Vengo a honrar la memoria de Federico García Lorca"
Lucía Tenreiro