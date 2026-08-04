Galerías
Las imágenes de la gran churrascada en Cecebre por el San Salvador 2026
Con churrascada y sardiñada, un sorteo y las actuaciones de Xilo e Carlos y de la orquesta Los Satélites, cientos de vecinos clausuraron el San Salvador 2026 en Cecebre. También en Suevos, en Arteixo, despidieron las celebraciones de verano, con una verbena animada por Bomba y por Unión y Fuerza.
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana
1.
La Churrascada y Los Satélites cierran en Cecebre
Quintana