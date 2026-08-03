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Las imágenes de la mirada de los fotoperiodistas en la muestra 'A Galicia inédita'

Quintana
Quintana
03/08/2026 14:52
A Coruña acoge la exposición con imágenes de algunos de los fotoperiodistas más destacados de la ciudad y la comunidad, entre ellos, los de El Ideal Gallego Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Quintana, Carlota Blanco y Germán Barreiros
1.
'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
A Coruña acoge la exposición con imágenes de algunos de los fotoperiodistas más destacados de la ciudad y la comunidad, entre ellos, los de El Ideal Gallego Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Quintana, Carlota Blanco y Germán Barreiros
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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
A Coruña acoge la exposición con imágenes de algunos de los fotoperiodistas más destacados de la ciudad y la comunidad, entre ellos, los de El Ideal Gallego Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Quintana, Carlota Blanco y Germán Barreiros
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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos
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