Las imágenes de la mirada de los fotoperiodistas en la muestra 'A Galicia inédita'

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'A Galicia inédita', la muestra con el trabajo de fotoperiodistas gallegos

A Coruña acoge la exposición con imágenes de algunos de los fotoperiodistas más destacados de la ciudad y la comunidad, entre ellos, los de El Ideal Gallego Javier Alborés, Patricia G. Fraga, Quintana, Carlota Blanco y Germán Barreiros

Quintana