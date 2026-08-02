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Galerías

Las fotos de la Festa do Cabalo de Teixeiro

Patricia G. Fraga
02/08/2026 16:22
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo de Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
Festa do Cabalo de Teixeiro
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Feira do Cabalo en Teixeiro
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Feira do Cabalo en Teixeiro
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