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Las fotos de la Festa do Cabalo de Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
El Concello de Curtis celebró una nueva edición de su tradicional feria dedicada a los caballos con actividades como las pruebas de andadura, concurso morfológico o espectáculos ecuestres
Patricia G. Fraga
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Festa do Cabalo en Teixeiro
Festa do Cabalo de Teixeiro
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Feira do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga
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Feira do Cabalo en Teixeiro
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Patricia G. Fraga