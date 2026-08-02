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Así trabajan los amarradores de MGS en A Coruña

Javier Corominas
02/08/2026 04:05
El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Un operario fotografía un buque desde la distancia
Javier Corominas
El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Plano del izado de material
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El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Vista contrapicada de izado de material
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El trabajo de los Amarradores en A Coruña
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La labor de los amarradores en la ciudad
Un operario de MGS amarra el barco multifuncional a un buque de prospecciones petrolíferas
Javier Corominas
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1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Un operario, de pie frente a un gran transatlántico
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1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Amarre de uno de los transatlánticos que visitan la ciudad
Javier Corominas
El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Varios operarios frente a un buque
Javier Corominas
El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
Operarios efectúan un servicio de amarre a un petrolero de gran eslora
Javier Corominas
El trabajo de los Amarradores en A Coruña
1.
La labor de los amarradores en la ciudad
El trabajo de los amarradores en A Coruña
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La labor de los amarradores en la ciudad
Operarios durante un servicio
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