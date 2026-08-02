Así celebró Miño a su Cebola Chata

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La Feira da Cebola Chata cumple 25 años exaltando uno de los productos más emblemáticos de Miño

Mercado tradicional, propuestas culturales, música, artesanía, actividades infantiles y degustaciones gastronómicas completaron esta 25ª edición, en la que la Cebola Chata de Miño fue la gran protagonista

Quintana