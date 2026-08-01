Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la Feria del Libro 

Germán Barreiros
01/08/2026 18:43
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
1.
Feria del Libro de A Coruña
La ilustradora gallega Bea Lema inauguró la mañana de este sábado 1 de agosto la feria en los Jardines de Méndez Núñez, que estará abierta hasta el 31 de agosto
German Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

Celebración de The Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano

The Champions Burger regresa al muelle de Batería del 13 al 23 de agosto
Redacción
Intervención de los Bomberos de Oleiros en Iñás

Los Bomberos de Oleiros extinguen un conato de incendio en Iñás
Noelia Díaz
La alcaldesa, en el centro, en el pleno ordinario de julio

Piñeiro llevará a pleno los presupuestos de Cambre de 2026 el 12 de agosto
Redacción
Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras

Vecinos de Cesuras denuncian que llevan sin agua desde el jueves 30
Noelia Díaz