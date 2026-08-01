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Feirarrúa se despide del Orzán

Quintana
Quintana
01/08/2026 20:35
La asociación Soho-Orzán celebró la última edición del Feirarrúa, una iniciativa que nació a finales de 2022
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Feirarrúa se despide del Orzán
La asociación Soho-Orzán celebró la última edición del Feirarrúa, una iniciativa que nació a finales de 2022
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