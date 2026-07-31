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Las fotos de la exposición que rinde homenaje al Festival Noroeste
1.
'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana
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'Re Versións', en la Casa Museo Casares Quiroga
Una treintena de portadas de discos de artistas que participaron en el Festival Noroeste fueron versionados por distintos artistas plásticos, como homenaje a la historia de un evento que ya alcanza los 40 años
Quintana