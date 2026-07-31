Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El incendio del poblado chabolista en As Rañas en fotos

El fuego  generó peligro en una línea de alta tensión y quemó un bosque de eucaliptos

Quintana
Quintana
31/07/2026 00:32
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

ISABELL SEIDEL GANADORA BALCONADAS

Isabell Seidel, ganadora de Balconadas 2026: “Toda mi obra nace de la observación de la naturaleza”
Lucía Tenreiro
quintana. concierto de Romeo Santos en el puerto

El bachateo de Prince Royce y Romeo Santos pone a bailar a más de 14.000 coruñeses
Guillermo Parga
NAVALUENGA (ÁVILA), 30/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), interviene durante su visita este jueves al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, instalado en la localidad abulense de Navaluenga, acompañado del Interior Fernando Grande Marlaska (i) y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d). EFE/ Raúl Sanchidrián

Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta ante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos
EFE
El ideal gallego

Italia considera suspender el acuerdo de Schengen con España por la situación en Ceuta
EFE