Galerías
El incendio del poblado chabolista en As Rañas en fotos
El fuego generó peligro en una línea de alta tensión y quemó un bosque de eucaliptos
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana
1.
Incendio en As Rañas
Quintana