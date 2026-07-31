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Búscate en las fotos del concierto de Prince Royce y Romeo Santos en A Coruña
Durante más de 30 temas, coreados de principio a fin la mayoría, el muelle de Batería fue una auténtica pista
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Concierto de Prince Royce y Romeo Santos
Quintana
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quintana. concierto de Romeo Santos en el puerto
EC
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