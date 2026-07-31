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Así es la Feria Modernista de Sada

Carlota Blanco
31/07/2026 20:40
La Feria Modernista de Sada comienza este viernes con el Mercado Modernista y estará hasta el domingo, cuando habrá paseos turísticos en autobús de época, con salidas periódicas desde la marquesina modernista
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Feria Modernista de Sada
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