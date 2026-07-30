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Galerías

Recorrido por las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico 2026

Quintana
Quintana
30/07/2026 22:28
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
1.
Viñetas desde o Atlántico
Acto inaugural de ‘Un paseo por Springfield’, de Raúl García, e ‘Marcopola, a illa remeira’, de Jacobo Fernández
Quintana

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