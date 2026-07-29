Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

'Stons', la exposición de Xulia Pisón en imágenes

Carlota Blanco
29/07/2026 21:28
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
1.
'Stons' de Xulia Pisón en la Casa-Museo María Pita
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
Carlota Blanco

Lo más leído

Te puede interesar

La nueva junta directiva, ayer, en la sede del COFC

Sara Catrain, única candidata, renueva como presidenta del Colegio de Farmacéuticos
Redacción
Arcadi España llega a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Galicia recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia
Europa Press
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas

La Casa Museo María Pita acoge la exposición ‘Stons’, de Xulia Pisón
Redacción
Operarios en el Fitness Park

Así luce el Fitness Park que toma el relevo de Zara en el centro de A Coruña
Guillermo Parga