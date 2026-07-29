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María Pita recibe a los futuros ‘canadienses’
El Ayuntamiento, con la alcaldesa y el concejal de Educación a la cabeza, recibió ayer a los 30 alumnos que participarán el curso que viene en el programa municipal Bolsas Norteamérica. Se trata de alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
Javier Albores
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
Javier Albores
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Javier Albores
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
Javier Albores