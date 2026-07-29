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María Pita recibe a los futuros ‘canadienses’

El Ayuntamiento, con la alcaldesa y el concejal de Educación a la cabeza, recibió ayer a los 30 alumnos que participarán el curso que viene en el programa municipal Bolsas Norteamérica. Se trata de alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá

Javier Alborés
29/07/2026 02:07
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
Javier Albores
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
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Alumnos que cursarán su primer año de Bachillerato en Canadá
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