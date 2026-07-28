Galerías
Las imágenes del intenso calor en A Coruña
A Coruña registra por primera vez en la historia seis jornadas de más de treinta grados en un solo año, los termómetros alcanzaron los 30 grados
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Alborés