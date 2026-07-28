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Las imágenes del intenso calor en A Coruña

A Coruña registra por primera vez en la historia seis jornadas de más de treinta grados en un solo año, los termómetros alcanzaron los 30 grados

Javier Alborés y Patricia G. Fraga
28/07/2026 23:41
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Albores
1.
Jornada de calor en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Jornada de calor en A Coruña
Javier Alborés

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