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Las imágenes de la recepción de los jóvenes del programa Bolsas Norteamérica

Javier Alborés
28/07/2026 15:17
El Ayuntamiento de A Coruña, con su alcaldesa a la cabeza, acogió la recepción oficial a los jóvenes participantes del programa Bolsas Norteamérica
1.
Recepción a los alumnos del programa Bolsas Norteamérica
El Ayuntamiento de A Coruña, con su alcaldesa a la cabeza, acogió la recepción oficial a los jóvenes participantes del programa Bolsas Norteamérica
Javier Alborés
El Ayuntamiento de A Coruña, con su alcaldesa a la cabeza, acogió la recepción oficial a los jóvenes participantes del programa Bolsas Norteamérica
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El Ayuntamiento de A Coruña, con su alcaldesa a la cabeza, acogió la recepción oficial a los jóvenes participantes del programa Bolsas Norteamérica
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Recepción a los alumnos del programa Bolsas Norteamérica
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