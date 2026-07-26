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Las imágenes del Desembarco de Normandía, en versión monte de San Pedro
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Ariete 2026
El monte de San Pedro acogió una nueva edición de la cita que recrea el Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Uniformes, armas, vehículos históricos y divulgación se unieron en una de las cumbres de A Coruña
Javier Alborés
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