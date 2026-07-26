Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El álbum de las fiestas de Santa Ana en Mera

Quintana
Quintana
26/07/2026 17:06
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
1.
Fiestas de Santa Ana en Mera
La parroquia oleirense celebró con comida y música la jornada dominical de sus fiestas
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín

El Ayuntamiento de A Coruña empezará a crear un jardín en el solar del antiguo galpón de la calle San Diego
Redacción
Algunos de los invitados de la Romería de Abanca

La Romería Internacional de Abanca celebra su décimo aniversario en el monasterio de San Clodio con 350 invitados
Redacción
El ideal gallego

Dos veleros sufren los ataques de orcas frente a la costa de A Coruña
EP
IDE1907P42_c

Segundo premio
Quintana