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Así son las operaciones del 'Pesca 2' de Gardacostas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Aterrizaje del ‘Pesca 2’ en la Rosa de los Vientos de la Torre de Hércules
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Vista del interior del ‘Pesca 2’ en una práctica de rescate.
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Vista del interior del ‘Pesca 2’ en una práctica de rescate.
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Tripulantes del 'Pesca 2'
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Un rescatador controla la localización en un rescate
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
El interior del 'Pesca 2'
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
El 'Pesca 2' en acción
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Vista desde una embarcación hacia el ‘Pesca 2’ durante una práctica de rescate
Javier Corominas
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Imágenes del 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Descenso de un rescatador en la zona de trabajo
Javier Corominas
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Así es el 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Así es el 'Pesca 2' de Gardacostas de Galicia
Javier Corominas