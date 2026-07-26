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Así lució Arteixo sus alfombras florales

Quintana
Quintana
26/07/2026 15:56
El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol
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Las alfombras florales de Arteixo
El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol
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Las alfombras florales de Arteixo
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