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Alfombra roja de la Semana de Cine de Betanzos 

Germán Barreiros
24/07/2026 23:12
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
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XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
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Alfombra roja en la clausura de la Semana Internacional de Cine de Betanzos
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XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
Germán Barreiros

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