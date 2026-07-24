Galerías
Alfombra roja de la Semana de Cine de Betanzos
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
German Barreiros
1.
XXIII Semana de Cine de Betanzos
Culmina la Semana de Cine de Betanzos con la entrega del premio a su trayectoria al guionista, productor y director Ángel de la Cruz y la proyección de ‘La silla’
Germán Barreiros