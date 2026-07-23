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Así fue la cena medieval en el monasterio de Bergondo
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Carlota Blanco