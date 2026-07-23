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Así fue la cena medieval en el monasterio de Bergondo

Carlota Blanco
23/07/2026 23:13
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
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Cena medieval en el monasterio de Bergondo
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