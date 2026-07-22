Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El concierto de Aitana, en fotos 

Patricia G. Fraga
22/07/2026 23:58
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
305A3166_23083613
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
305A3023_23061342
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
patricia concierto aitana
1.
Concierto de Aitana 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga 
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga

Lo más leído

Te puede interesar

Aitana deleitó la noche de este miércoles a los coruñeses con su concierto

La fiesta de Aitana en A Coruña se prolonga hasta la madrugada en su 'Cuarto Azul'
Dani Sánchez
Okupación en Os Mallos

Una empresa de desokupación cierra un punto negro de tráfico de drogas en la avenida de Os Mallos
Abel Peña
La Otra Tierra llega desde Granada

Por qué la medieval de A Coruña es "de las más importantes de España" y sigue atrayendo nuevos comerciantes
Guillermo Parga
Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón

El Ministerio de Cultura entra a formar parte del Patronato de la Fundación Rosalía de Castro
Europa Press