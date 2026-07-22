Galerías
El concierto de Aitana, en fotos
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
EC
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga
1.
Concierto de Aitana
La ‘Superestrella’ catalana sacó a bailar a más de 9.000 personas en su quinta visita a la ciudad
Patricia G. Fraga