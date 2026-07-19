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Las imágenes de las Festas do Mar de Mera 

Javier Alborés
19/07/2026 14:54
La localidad oleirense de Mera celebró este fin de semana sus Festas do Mar
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Festas do Mar de Mera
La localidad oleirense de Mera celebró este fin de semana sus Festas do Mar
Javier Alborés
La localidad oleirense de Mera celebró este fin de semana sus Festas do Mar
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Festas do Mar de Mera
La localidad oleirense de Mera celebró este fin de semana sus Festas do Mar
Javier Alborés
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Festas do Mar de Mera
La localidad oleirense de Mera celebró este fin de semana sus Festas do Mar
Javier Alborés
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Festas do Mar de Mera
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Javier Alborés
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Festas do Mar de Mera
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Javier Alborés
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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Festas do Mar de Mera
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