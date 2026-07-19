Galerías
La fiesta del Carmen en O Portiño, en fotos
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
1.
Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros