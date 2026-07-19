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La fiesta del Carmen en O Portiño, en fotos 

Germán Barreiros
19/07/2026 20:07
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
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Fiestas del Carmen en O Portiño
O Portiño homenajeó este domingo 19 de julio a la patrona de los marineros, para poner en valor la identidad de la zona
German Barreiros
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Fiestas del Carmen en O Portiño
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