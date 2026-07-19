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Así festeja Andeiro a la Virgen del Carmen
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros