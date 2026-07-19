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Así festeja Andeiro a la Virgen del Carmen 

Germán Barreiros
19/07/2026 20:23
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
1.
Andeiro festeja a la Virgen del Carmen
Con la III edición de la Festa Holi, sesión vermú amenizada por el dúo Dilema y múltiples actividades infantiles, la parroquia de Andeiro, en Cambre, celebró sus fiestas del Carmen este fin de semana
German Barreiros

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