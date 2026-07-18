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Procesión do Carme de Sada en imágenes
1.
Procesión de la Virgen del Carmen de Sada
La emoción 'mariñeira' de Sada: cientos de asistentes a la Procesión do Carme
Carlota Blanco
1.
Procesión de la Virgen del Carmen de Sada
La emoción 'mariñeira' de Sada: cientos de asistentes a la Procesión do Carme
Carlota Blanco
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