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Las fotos de la exposición que revive A Zoca

Germán Barreiros
18/07/2026 15:14
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros

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