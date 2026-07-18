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Las fotos de la exposición que revive A Zoca
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros
1.
La exposición que revive A Zoca
De entre los cientos de nombres que conforman la toponimia coruñesa, pocos habrá tan desconocidos para los habitantes de la ciudad que el de A Zoca. Pero este barrio, más conocido como Os Mariñeiros, ha tomado ya cartas en el asunto para recordar su pasado y, de paso, aleccionar a sus convecinos sobre esta misteriosa denominación. Y lo ha hecho a través de una exposición fotográfica, en colaboración con el Ayuntamiento
Germán Barreiros