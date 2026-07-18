Galerías
La romería de Os Castros, en imágenes
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros
1.
Os Castros se rinde a su romería
Los vecinos del barrio de Os Castros iniciaron este viernes tres jornadas de fiesta
Germán Barreiros