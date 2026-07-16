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La procesión de la Virgen del Carmen, en fotos
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
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Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
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Procesión de la Virgen del Carmen
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Procesión de la Virgen del Carmen
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco