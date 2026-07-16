Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La procesión de la Virgen del Carmen, en fotos 

Carlota Blanco
16/07/2026 19:56
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
1.
Procesión de la Virgen del Carmen
Desde la iglesia de San Jorge partió la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del centro de la ciudad hasta O Parrote, donde fue embarcada para junto con otros barcos hacer un recorrido por las aguas coruñesas
Carlota Blanco

Lo más leído

Te puede interesar

Concierto de Xoel López en Noites do Porto

Xoel López actuará el 28 de agosto en el Castelo Conta de Culleredo
Noelia Díaz
Sergio Platas en el parque de Samede

Paderne crea dos nuevos parques infantiles en Areas y Samede
Redacción
La concejal Yoya Neira (c), durante la presentación del programa, este jueves

El Ayuntamiento impulsa de nuevo este verano la campaña de reciclaje “A túa lata ao amarelo”
Redacción
Boda de Nadia Jémez 5

La finca de Oleiros que se ha colado en el '¡Hola!' con una boda del Super Depor
Noelia Díaz