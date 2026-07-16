Galerías
El musical ‘Mamma Mia!’ en el Palacio de la Ópera
A Coruña es la ciudad elegida para cerrar el que ya es el mayor tour nacional de un musical en los últimos años, cuenta con más de 10.000 entradas vendidas para las catorce funciones.
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco
1.
‘Mamma Mia’ cautivó a un Palacio de la Ópera entregado
Carlota Blanco